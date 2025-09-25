Неочакваното изявление на президента Тръмп, че Украйна може да върне всичките си територии от Русия и „може би дори да стигне по-далеч от това“, беше посрещнато в Киев като дългоочакван вот на доверие. Най-големите усмивки обаче вероятно бяха в Кремъл.

От всички главозамайващи реторични обрати, които Тръмп направи след завръщането си в Белия дом, това беше може би най-стряскащото. Американският лидер преди това нарече президента Зеленски „диктатор“, обвини го, че е започнал войната, и настоя, че Украйна трябва да се откаже от част от територията си в замяна на мир.

Световни лидери за общо справяне с кризите vs. „Америка на първо място“ на Тръмп

И все пак, след разговора си със Зеленски, проведен след като произнесе реч пред ООН, в която призова народите по света да се оттеглят зад границите си и да отхвърлят културното и етническото многообразие, Тръмп заяви, че украинският президент е „смел човек“ и че Русия е „хартиен тигър“.

„Мисля, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в позиция да се бори и да спечели цяла Украйна обратно в първоначалния ѝ вид“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи. Той добави: „Ще продължим да доставяме оръжия на НАТО, за да може НАТО да прави с тях каквото си иска. Успех на всички!“.

Снимка: gettyimages

Въпреки това, освен реториката и пожеланията за късмет, Тръмп не предложи допълнителна подкрепа за Украйна. Съединените щати вече са се съгласили да продават оръжия на Киев чрез НАТО и нямаше обещания за допълнителни санкции, които САЩ да наложат срещу Русия. Също така не се споменаха мирните преговори между президента Путин и Зеленски, които Тръмп рекламира миналия месец, след като Съединените щати бяха постлали червения килим за руския лидер на срещата на върха в Аляска.

В Москва коментарите на Тръмп бяха широко възприети като знак, че американският лидер вече не възнамерява да се опитва да разреши войната в Украйна, най-големият конфликт в Европа след поражението на нацистка Германия. Ако това е вярно и Тръмп просто не промени позицията си отново през следващите дни или седмици, тогава Кремъл ще е постигнал една от основните си политически цели в отношенията си със Съединените щати.

Москва не крие, че надеждите ѝ за подобряване на отношенията с Вашингтон, откакто Тръмп спечели втори мандат, се основават на желанието да раздели света на сфери на влияние. Според светогледа на Путин, Украйна се намира изцяло в задния двор на Кремъл и Киев няма право да се съюзява с противниците на Русия.

Снимка: gettyimages

„Съединените щати си измиват ръцете [от войната]“, пише Константин Малофеев, руски медиен магнат, който ентусиазирано подкрепя войната в Украйна. „ЕС ще плати за всичко. Казано още по-просто: Тръмп изпрати Украйна и Европа да се бият срещу Русия, [с] оръжия, които купуват от САЩ“.

Това е мнение, споделено и от Александър Коц, виден руски военен блогър. „[Тръмп] със сигурност е истински мошеник. Той прегърна Европа, принуди я да купува американски оръжия и обвърза стария свят с енергията си. А сега почива на лаврите си, брои парите си и говори помпозно за мир“, написа той в Telegram.

Ако ходът на Тръмп да прехвърли отговорността за победата над Русия единствено върху Европа и Украйна трябва да доведе до победа за Киев, това ще изисква безпрецедентни усилия от страна на Великобритания, Франция и Германия, както и на други съюзници. Без европейски бойни действия в Украйна е трудно да се види как Русия може да бъде изместена или принудена да се откаже от инвазията си.

Освен успешната контраофанзива на Украйна през 2022 г., когато тя изгони нахлуващите руски войски от град Херсон и големи части от Харковска област, силите на Киев се борят да си върнат територията, завзета от Москва. Русия постига бавен, но стабилен напредък в Донбас, а висш украински генерал заяви, че силите му са превъзхождани числено шест към едно в някои райони на фронта.

Зеленски пред ООН: Спирането на Путин е по-евтино от световна надпревара във въоръжаването

Зеленски вече е признавал, че Украйна не е достатъчно силна във военно отношение, за да си върне територия от Русия. За да компенсира, Украйна засили атаките с дронове срещу руска енергийна инфраструктура от миналия месец и има непотвърдени съобщения, че Москва може да се наложи да намали производството на петрол в резултат на това.

Въпреки че Тръмп прогнозира, че нарастващите икономически проблеми на Кремъл в крайна сметка ще се отразят на Путин и ще доведат до военна победа на Украйна, засега няма индикации, че дългите опашки за бензин и увеличените съкращения подхранват нещо друго освен недоволство сред руския народ. Докато войната все още се усеща много далечна в Москва, ако икономиката се срине рязко, Путин няма да се поколебае да поиска жертви в името на това, което той нарече „свещена“ война срещу Украйна и Запада.

Дмитрий Песков, говорителят на Путин, заяви в сряда: „Специалната военна операция [в Украйна] е едно, но това, което се случва около Русия, е война – и тя трябва да бъде спечелена. Това е най-интензивната фаза на войната. Тя е наистина ключова. Трябва да я спечелим – заради нашите деца, нашите внуци и тяхното бъдеще.“ Той също така отхвърли думите на Тръмп, че Русия е „хартиен тигър“, казвайки: „Русия в никакъв случай не е тигър. В края на краищата Русия по-често се свързва с мечка – а такова нещо като хартиена мечка не съществува.“

Путин сигурно е взел под внимание коментара на Тръмп, че НАТО трябва да сваля руски самолети, които нарушават въздушното пространство на държавите-членки, в зависимост „от обстоятелствата“. И все пак, разчитането на руския лидер е също толкова трудно и макар предупреждението да може да ограничи опитите на Путин да проучи източния фланг на алианса за слабости, то може също да предизвика ескалация от страна на Москва в опит да разбере колко сериозен е Тръмп по отношение на подкрепата за НАТО.

Непредсказуемостта на Тръмп обаче не е само лоша новина за Киев. Абас Галямов, бивш автор на речи на Кремъл, който сега е политически анализатор, казВа: „Русия сега трябва да има предвид, че след като направи такава радикална промяна по териториалния въпрос, Тръмп може също да промени позицията си по отказ на членство на Украйна в НАТО. Американският лидер току-що ясно демонстрира, че предишната му лоялна позиция към Путин не е нещо неизменно“.

Тръмп към Европа: Спрете руския газ, иначе всички си губим времето

Киев ще бъде окуражен и от факта, че Тръмп най-накрая повярва в неговата кауза и потенциала му за победа над Русия, макар и от разстояние. Критиците на Тръмп обаче казват, че неговите мнения във всеки един момент са просто отражение на възгледите на последния човек, с когото е говорил, а европейските лидери и Украйна вероятно ще бъдат предпазливи да не тълкуват твърде много коментарите на американския лидер в Ню Йорк.

Иля Пономаренко, украински журналист и автор, определи израза на подкрепа на Тръмп за Киев като „много добър, изненадващо добър“. Той обаче предупреди, че Тръмп лесно може да промени позицията си.

„Трагедията е, че самият човек зад тези думи ще се обърне на 180 градуса отново след поредния безсмислен телефонен разговор с Путин „за мир“, [и] поредната купчина глупости от руска военна пропаганда, висящи от ушите му“, написа той в X.

В Москва Дмитрий Медведев, бившият руски президент и премиер, който сега е висш служител по националната сигурност, се подигра на навика на Тръмп да променя позицията си по отношение на Украйна и прогнозира, че няма да мине много време, преди американският лидер да се върне към гледната точка на Москва по отношение на войната. „Тръмп винаги се връща“, написа той. „Вероятно ще предложи [Украйна] да капитулира след няколко дни“.