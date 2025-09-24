От Франция до Южна Корея, от Южна Африка до Суринам – световните лидерите във вторник изразиха силна подкрепа за призива на генералния секретар на ООН да се работи заедно за справяне с глобалните предизвикателства – война, бедност и климатичен хаос. Но президентът на Съединените щати Доналд Тръмп имаше други идеи и изтъкна своята програма „Америка на първо място“.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш откри годишната среща на президенти, министър-председатели и монарси в Общото събрание с призив да бъде предпочетен мирът пред войната, законът пред беззаконието и бъдеще, в което нациите се обединяват, вместо да се борят за собствени интереси.

Президентът на Франция Еманюел Макрон предупреди, че 80 години след създаването на ООН върху развалините на Втората световна война „ние се изолираме“.

„Има все повече и повече разделения, и това поразява световния ред“, каза той. „Светът се разпада, и това спира нашия колективен капацитет да решаваме основните конфликти на нашето време и ни възпрепятства да се справяме с глобалните предизвикателства.“

Макрон каза още, че един сложен свят не е причина да се откажем от подкрепа за ключовите принципи на ООН – мир, справедливост, човешки права и сътрудничество между нациите. Само уважителни отношения и сътрудничество между равни партньори правят възможна борбата срещу военното разпространение, справянето с климатичните промени и „успешната дигитална трансформация,“ добави той.

♦ Призив за сътрудничество

Един след друг говорителите отправяха подобни призиви в подкрепа на мултилатерализма.

Президентът на Суринам Дженифър Гирлингс-Саймънс нарече мултилатерализма „едно от най-важните постижения на човечеството, което се нуждае от нашата защита в този момент на промяна.“

Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса заяви, че „нашето колективно членство в Обединените нации е нашето споделено човечество в действие,“ и че ООН на 80 години задължава членовете да изградят „организация, която е способна да се справи с нашите общи предизвикателства.“

Президентът на Южна Корея Лий Дже Мьон посочи: „Колкото по-трудни са времената, толкова повече трябва да се върнем към основния дух на ООН.“ Той добави: „Днес ние трябва да си сътрудничим повече, да си имаме повече доверие и да се хващаме за ръце още по-здраво, за да изградим по-добро бъдеще, по-добър свят за бъдещите поколения.“

Заседанието на Общото събрание продължава в сряда с участието на лидерите на Украйна, Иран и Сирия.

♦ Изказването на Антонио Гутериш

Гутериш отбеляза в своето изказване, че светът става все по-многополюсен — със сигурност знак за надигащите се икономически сили Китай и Индия, но и удар срещу настояването на Съединените щати за статут на свръхсила.

Гутериш: Светът става многополюсен, но без силни общи институции това е рисково

Генералният секретар на ООН каза, че един свят с много сили може да бъде по-разнообразен и динамичен, но предупреди, че без международно сътрудничество и ефективни глобални институции може да настъпи „хаос.“

Снимка: Getty Images

♦ Речта на Доналд Тръмп

Но Тръмп, който направи първото си изказване пред Общото събрание след преизбирането си за втори мандат през ноември миналата година, не отстъпи и произнесе рек за „Америка на първо място“.

Тръмп към Европа: Спрете руския газ, иначе всички си губим времето

Съединените щати имат най-силните граници, армия, приятелства „и най-силния дух от всяка нация на земята“, заяви той. „Това е наистина златната епоха на Америка.“

Той представи Обединените нации като неефективни и дори недоближаващи се до своя потенциал, като обвини организацията за ескалаторът, който спря по пътя към залата на събранието, както и за счупото аутокю.

Как Доналд Тръмп ще разгърне политиката „Америка на първо място“ в ООН

ООН посочи функция за безопасност като причина за инцидента с ескалатора, а Белият дом за повредата на аутокюто.

Снимка: Getty Images

♦ Тръмп се срещна с Гутериш

Докато Тръмп каза пред събранието, че ООН предоставя „празни думи — а празните думи не решават войни“, неговият тон се промени на по-късна среща с Гутериш.

„Нашата страна стои зад Обединените нации на 100%“, каза президентът на Гутериш в началото на първата им среща след неговото преизбиране. „Може понякога да не съм съгласен с тях, но съм изцяло зад ООН, защото потенциалът за мир в тази институция е огромен.“

Ръководителят на хуманитарната дейност на ООН Том Флетчър каза в интервю за "Асошиейтед прес" късно във вторник, че последвалата частна среща е била „много добра.“

ООН и американските лидери са разговаряли за прекратяване на конфликтите по света, за ефективност, за по-голямо включване на частния сектор и за хуманитарни усилия, каза Флетчър.

„Поне вече имаме започнал разговор. Това е диалог. Това е дипломация. И тя е в пълния си блясък — и е великолепна.“

ООН е изправена пред финансови съкращения, тъй като Съединените щати, най-големият източник на приходи, и някои други държави намалиха финансирането. Гутериш каза, че съкращенията на помощ са „опустошителни“ наричайки ги „смъртна присъда за мнозина“.

Флетчър заяви, че тазгодишният апел на ООН за 29 милиарда долара, за да бъдат подпомогнати 114 милиона души по света, е финансиран едва на 19%. Той каза, че е разговарял със саудитци, европейци, американци и други относно кризата с финансирането, като я нарече „работа в процес“.

♦ ООН обсъжда войните в Украйна и Газа

Съветът за сигурност на ООН проведе извънредни последователни заседания във вторник за двете основни войни – повече от тригодишния конфликт в Украйна, предизвикан от руската инвазия на 24 февруари 2022 г., и почти двегодишната война в Газа, започнала след изненадващата атака на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

В драматичен обрат, Тръмп публикува в социалните медии скоро след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски, че вярва, че Украйна може да си върне цялата територия, изгубена от Русия. Американският лидер по-рано призоваваше Украйна да направи териториални отстъпки, за да сложи край на войната.

Извънредното заседание за Газа подчерта изолацията на администрацията на Тръмп, най-близкия съюзник на Израел.

Ден след като Франция оглави други нации в значително увеличаване на списъка с държави, признали палестинската държавност, Съветът за сигурност на ООН отново стана свидетел на дълбокото разделение между Съединените щати, които имат право на вето, и по-голямата част от останалия свят по въпроса как да бъде прекратена войната в Ивицата Газа и как да бъде решен близо осемдесетгодишният близкоизточен конфликт.

Повечето държави призоваха за незабавно примирие и за навлизане на хуманитарна помощ, но новият посланик на Съединените щати - Майк Уолц, нарече заседанието разочароваща „бутафория“ и изрази съжаление, че е било проведено на Рош Хашана — еврейската Нова година, което е попречило на Израел да присъства.

В по-ранно изказване пред събранието кралят на Йордания Абдула II каза, че е илюзия правителството на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху „да бъде желаещ партньор за мир“, посочвайки неговата „враждебна реторика“ и нарушенията на суверенитета на Ливан, Иран, Сирия, Тунис и съвсем наскоро и на Катар.

„Колко време ще мине, преди да признаем палестинците за хора, които се стремят към същите неща, както вие и аз — и ние да действаме според това признание?“, попита Абдула. „Колко време ще мине, преди да признаем, че държавността не е нещо, което палестинците трябва да заслужат? Тя не е награда — тя е неоспоримо право", каза още той.

Редактор: Цветина Петрова