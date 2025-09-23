„Това е затишие пред буря“, заяви дипломат в кулоарите на Общото събрание на ООН, докато Франция и Саудитска Арабия бяха домакини на еднодневна среща на върха по планове за решение на конфликта в Газа, основано на две държави, анализира The Times.

Докато десетки световни лидери се събраха на срещата на върха в Ню Йорк, за да подкрепят идеята за палестинска държава, една страна отсъстваше забележимо - Съединените щати. Администрацията на Белия дом остава против идеята, а говорителят на президента на САЩ заяви пред журналисти във Вашингтон, че разглежда признаването на палестинската държавност като „награда за Хамас“.

Очакванията за завръщането на Тръмп

Това е само една от причините дипломатите да очакват нервно завръщането на Доналд Тръмп в събранието след пет години. Те го виждат като бурен вятър, способен да обърка най-добре обмислените им планове и да промени организацията за години напред. Когато Тръмп се появи на зеления подиум, за да произнесе първата си реч пред ООН, откакто се завърна в Белия дом за втория си мандат, делегатите очакват поредица от „трудни истини“ или „откровени лъжи“, в зависимост от това с кого говорите.

Говорителят на Тръмп заяви, че ще произнесе „важна реч“, основана на „обновяването на американската сила по света“ под негово ръководство. Служители на Държавния департамент казват, че тя ще бъде насочена към „американските ценности“.

Общото събрание на ООН: Кой ще говори, какви са дневният ред и темите

Докато Тръмп окуражаваше европейските си приятели с топли думи за НАТО, той също така създаваше ново напрежение поради тарифната си политика, имиграционните решения и приказките за колониално завладяване на държави.

Речите на Тръмп в миналото

Всяка реч, която Тръмп е произнасял в ООН, е имала театрален характер. През 2017 г. той промени бойната си позиция срещу Северна Корея - нарече нейния лидер Ким Чен Ун „ракетен човек“ и намекна, че е на „самоубийствена мисия“ - добавяйки, че запазва на масата възможността да „унищожи напълно“ Северна Корея, ако САЩ трябва да защитават себе си или своите съюзници.

През 2018 г. Тръмп се оплака от глобализма и разказа как за по-малко от две години неговата администрация е „постигнала повече от почти всяка друга в историята на страната ни“, само за да бъде посрещнат със смях. Екипът му не беше впечатлен от реакцията.

Но каквото и да каже, този път малцина от публиката ще се смеят. Втората му изборна победа вече се усеща в цялата организация. Администрацията на Белия дом не само критикува сегашното състояние на Организацията на обединените нации – предполагайки, че тя е загубила пътя си и трябва да бъде по-стегната – те също така предприеха стъпки за промяната му.

Опити за реформиране чрез натиск

Преди завръщането на Тръмп имаше слухове, че той може да се оттегли напълно от Организацията на обединените нации. В края на краищата, миротворческият орган – основан след Втората световна война – отдавна е бичът на движението „MAGA“. Той представлява голяма част от това, на което се противопоставят: мултилатерализъм, глобализъм, основан на правила ред, всичко това придружено от... полъх на безотговорна бюрокрация.

Вместо да загуби влиянието, което членството носи, неговата администрация реши да се опита да я реформира, използвайки наличните инструменти. Досега това включваше: замразяване на финансирането, спиране на ангажимента на САЩ със Съвета по правата на човека и напускане на културната агенция на ЮНЕСКО.

С оставащите повече от три години от втория мандат на Тръмп, има опасения колко по-напред може да стигне администрацията, ако не се почувства чута. Тръмп се смята за по-ефективен сега, отколкото през първия си мандат, когато се затрудняваше да осъществи много от плановете си, обвинявайки съветници, които не бяха достатъчно подкрепени, заедно с „дълбоката държава“.

Напрежение със съюзници и партньори

Не е изненадващо, че думите и действията на Тръмп бяха посрещнати с до голяма степен враждебен прием от органа. В петък делегатите отвърнаха на забраната за пътуване до САЩ на Махмуд Абас, като гласуваха със 145 на 5, за да позволят на Абас да говори във видео обръщение. Делегатите до голяма степен са враждебно настроени към втория мандат на Тръмп досега.

И все пак, въпреки всички критики, повечето участници се надяват, че все още могат да повлияят на президента, страхувайки се, че пълното напускане на сцената би било още по-лошо.

Зеленски на среща с Тръмп в Ню Йорк

С нарастващата критика на Тръмп към президента Путин, европейските оптимисти се надяват, че той би могъл допълнително да се обърне срещу руския лидер и виждат планираната му среща с украинския президент Зеленски като окуражаващ знак.

Много от дългогодишните съюзници на Америка търсят уверение, че САЩ все още са приятел, на когото може да се разчита. През последните месеци войнственият стил на Тръмп доведе до спор с някогашния му близък приятел Нарендра Моди заради американските мита върху Индия и решението на индийското правителството да не го номинира за Нобелова награда за мир.

Тръмп е изправен и пред охлаждане на отношенията със страните от Персийския залив, тъй като те поставят под въпрос надеждността на САЩ да ги защитят след ударите на Израел срещу Катар. Въпреки че Тръмп изрази недоволството си, нямаше силен отпор чрез действия. Забележително е, че Тръмп ще се срещне със страните от Персийския залив, наред с други, докато е там, заедно с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и лидерите на Украйна, Аржентина и Европейския съюз.

Въпреки цялата реторика на Тръмп за „Америка на първо място“, надеждата е, че желанието му да бъде запомнен като миротворец – и по-специално да спечели Нобеловата награда за мир – ще го накара да работи с други страни до степен, която противоречи на инстинктите на неговата изолационистка база.

