Всяка година през септември световните лидери се събират в Ню Йорк за няколко дни речи на годишната сесия на Общото събрание на ООН, която във вторник започва своето 80-о издание.



Кой кога говори?

Организацията на обединените нации е създадена през 1945 г. с 51 първоначални членове и оттогава е нараснала до 193 членове. Лидерите на две държави наблюдателки, които не са членове на ООН - известни в ООН като Светия престол и Държавата Палестина - и един член наблюдател, Европейският съюз, също могат да говорят.

По традиция Бразилия винаги е първата държава членка, която се изказва. Това се дължи на факта, че в първите години на съществуването на световната организация Бразилия се съгласява да говори първа, когато другите държави не желаят да го направят. В качеството си на домакин на централата на ООН в Ню Йорк, Съединените щати са втората страна, която говори пред Общото събрание.

Оттам нататък списъкът се изготвя въз основа на йерархията и обикновено по реда на постъпване. Първи говорят държавните глави, следвани от заместник-държавните глави и престолонаследниците, правителствените ръководители, министрите и ръководителите на делегации с по-нисък ранг.

Колко време ще говорят?

Официалните лица са помолени да се придържат към доброволно определеното време от 15 минути. По данни на ООН една от най-дългите речи, произнесени при откриването на Общото събрание, е била през 1960 г. от кубинския лидер Фидел Кастро, който е говорил около 4,5 часа. През 2009 г. либийският лидер Муамар Кадафи говори повече от 1,5 часа.

За какво ще говорят?

Всяко начало на сесия на Общото събрание има тема. Лидерите могат да се позоват накратко на темата, преди да преминат към която и да е друга тема. Тази година темата е: "По-добре заедно: 80 години и повече за мир, развитие и права на човека".

Други теми, които лидерите вероятно ще засегнат, включват:

Газа

Лидерите се събират в момент, когато войната между Израел и "Хамас" в Ивицата Газа наближава две години, а хуманитарната криза в палестинския анклав се задълбочава. Гладът там настъпва и заплашва да достигне катастрофални мащаби.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху - издирван от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството в Газа, които Израел отрича - трябва да направи обръщение към Общото събрание в петък. Във вторник миналата седмица Израел започна сухопътна офанзива срещу град Газа. Палестинският президент Махмуд Абас няма да присъства лично, тъй като САЩ, верен израелски съюзник, заявиха, че няма да му дадат виза.

Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски ще се опита да затвърди глобалната подкрепа за Киев, докато президентът Доналд Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на войната повече от три години след като Русия нахлу в съседната страна. Той трябва да направи обръщение към асамблеята в сряда, докато руският външен министър Сергей Лавров ще говори в събота.

Следващата седмица Съветът за сигурност на ООН ще проведе заседание на високо равнище, посветено на Украйна. Всички погледи ще бъдат насочени към САЩ - на съвета и по време на речта на Тръмп пред Общото събрание - за да се види дали Вашингтон ще обяви някакви мерки, като например санкции, за да се опита да накара руския президент Владимир Путин да преговаря със Зеленски.

Сирия

Тази година в Общото събрание на ООН ще дебютира сирийският президент Ахмед ал Шараа. Неговата групировка "Хаят Тахрир аш Шам" оглави бунта, който свали президента Башар Асад с мълниеносна офанзива през декември, слагайки край на 13-годишната гражданска война. Групировката, известна преди това като Фронт ан-Нусра, беше бившият клон на "Ал Кайда" в Сирия, докато не скъса връзките си през 2016 г. Групировката и Ахмед ал Шараа продължават да са под санкциите на ООН, но той получи разрешение за пътуване, за да посети Ню Йорк от 21 до 25 септември.