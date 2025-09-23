Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще се срещне на 23 септември с американския си колега Доналд Тръмп в Ню Йорк. Те ще участват в заседанието на Съвета за сигурност на ООН за Украйна. Една от темите е връщането на украинските деца, отведени в Русия.

Очаква се Зеленски да присъства и на откриването на Общите политически дебати в рамките на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в американския мегаполис, чието начало е насрочено за 16:00 ч. българско време.

Тръмп ще се срещне с лидери на Украйна, ЕС и Аржентина на Общото събрание на ООН

В заседанието на коалицията за украинските деца ще участва първата дама на Украйна - Олена Зеленска. Очаква се на този форум да говори освен украинският президент и министър-председателят на Канада Марк Карни.

В програмата на Зеленски е залегнала и среща с председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, бивша министърка на външните работи на Германия.

Редактор: Цветина Петкова