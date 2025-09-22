В Ню Йорк започна Общото събрание на ООН, което ще отбележи 80-атата годишнина от създаването на организацията.

"Днес не е време за празненства, а за припомняне на важни уроци", заяви председателката на събранието Аналена Бербок. Според нея войните в Газа и в Украйна, наред с други световни проблеми показват нуждата от международно съгласие.

Желязков пред ООН: България е застъпник за мир, основан на правата на човека и върховенството на закона

А генералният секретар на световната организация Антонио Гутериш от своя страна заяви:

"Принципите на ООН в момента са нападнати както никога - докато сме се събрали тук, цивилни хора са обект на атаки в Газа, Украйна, Судан и на други места. Бедността и гладът се увеличават, планетата гори, пожари и наводнения са последствията от глобалното затопляне. Светът става многополюсен, но без силни общи институции това е рисково".

Въпросите за палестинската независимост и израелските действия в Газа са основна тема в изказванията и срещите на годишното събрание на ООН. В Ню Йорк днес е организирана и конференция относно т.нар. решение с две държави.

Конференцията се съпредседателства от Франция и Саудитска Арабия. Френското и палестинското знаме днес бяха проектирани едно до друго, заедно с гълъб, символизиращ мира, върху Айфеловата кула. Освен Париж, очаква се Държавата Палестина да бъде призната още от Белгия, Люксембург, Малта, Андора и Сан Марино.

