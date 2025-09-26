Ваксините, които се прилагат на дребните преживни животни, не представляват никаква опасност за здравето на човека. Това каза доц. Чавдар Филипов от Лесотехническия университет в ефира на NOVA NEWS.

Според него млякото и месото от ваксинирани животни са напълно безопасни. След термична обработка продуктите могат да се консумират без риск.

„Не се ваксинират животни, за да бъдат заклани веднага“, допълни Филипов. Той подчерта, че целта на мярката е превенция, а не унищожаване на животните. След ваксинацията те трябва да изградят имунитет, което ги прави по-устойчиви на заболяването.

Не са регистрирани нови огнища на шарка по дребните преживни животни у нас

„Животните изграждат имунитет за 10–15 дни, а ефектът може да трае до една година“, обясни още доцентът. Това позволява на стопаните да бъдат спокойни, че мерките ще защитят стадата им за дълъг период.

„Възможни са леки реакции като оток или краткотрайно неразположение – това е знак, че ваксината работи“, уточни Филипов.

Доцентът обясни, че това е напълно нормално и не представлява опасност за животното.

„Ветеринарните лекари ще извършват процедурата при спазване на всички законови и биосигурностни изисквания,“, увери Филипов.

Той увери, че местата за ваксинация ще бъдат дезинфекцирани и процесът ще се следи стриктно.

„Стопаните не бива да се притесняват – ваксинацията е една от най-ефективните мерки за ограничаване на заболяването“. Доц. Филипов призова фермерите да се доверят на експертите и да съдействат при кампанията.

Редактор: Цветина Петкова