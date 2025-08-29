Не са отчетени нови огнища на шарката по дребните преживни животни през последната седмица в България. Това стана ясно след среща в Министерския съвет.

„Няма решение. Имаше колеги, които имат стопанство и казаха, че конкретно са направили анализ, че ваксинацията създава антитела и те могат да продължат при малките агнета. При сегашната нормативна уредба може да не бъде разрешено за дълги години тези продукти да се изнасят, въпреки че нямат никакво въздействие върху човешкия организъм. Но ако държавата вземе решение за ваксинация, ще се съобразим“, каза след срещата Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите.

Мащабна акция срещу шарката по животните в Хасковско

По думите му е необходимо да бъде изготвен финансов механизъм за обезщетения на собствениците.

„Смятаме, че държавата е допуснала много грешки, но явно няма никой политическата воля да вкара този бранш в правилата“, добави Зоров.