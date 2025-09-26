"Не мисля, че е кой знае какъв скандал това, че са снимали някое момче, евентуално от СОБТ, да охранява високопоставени лица или депутати. Това е стара практика. По наше време ставаше със заповед на министъра или на главния секретар на МВР. Охранявали сме застрашени личности, за които е имало информация от службите, че предстои евентуално покушение срещу тях". Това заяви в ексклузивно интервю в Телеграфно подкастът бившата барета Иван Янкулов, служил 20 години в СОБТ, пазил двама израелски посланици у нас, охранявал визитите у нас на Кондолиза Райс, Колин Пауъл, папа Йоан Павел II т.н.

Вижте какво каза той в ексклузивното: "Сега е малко по-сложно да се отпусне такава охрана. Трябва решение на комисия, която се състои от шефа на НСО, началника на ДАНС и главния секретар на МВР. Те решават на база информацията, с която разполагат, на кой човек как и защо да се охранява, до кога да бъде тази охрана и колко души му бъдат отпуснати. Зависи и дали ще бъде съвместно с НСО", заяви той.

По думите му е имало случаи да се изпрати и един човек, който обаче и "Джеки Чан да е, не може да опази ВИП лицето на 360 градуса".

"Охраната е два вида на политици и държавни лица. Едната е мека. Такава, която не трябва да се набива на очи. Просто сътрудниците са наоколо, вписват се по някакъв начин в ситуацията, не привличат внимание. И другата е по твърда охрана. Аз се сещам за Буркина Фасо. Президентът го пазят демонстративно едни големи момчета с оръжия. Това е с цел респект. Но пък така са полезни мишени. Спомням си преди години пазехме шефа на “Булгаргаз“ Васил Филипов и то официално. Пазехме шефа на "Кремиковци". Не знам поради каква причина тогава. И главният счетоводител на Кремиковци. Пазили сме и вътрешния министър Николай Добрев. С него бяхме, когато станаха януарските събития през 1997 г. Тогава имаше два екипа", разказа Янкулов.

Бившият командос разказа и за периода от 1997 г. до 2001 г., когато е пазил израелския посланик у нас Давид Коен. "Тогава имаше договор между МВР и изрелското посолство. Избираха се момчета подготвени. Практиката беше да няма голямо текучество, да се знае кои хора са. Държаха на това, особено от посолството, проучваха ни сигурно по някаква форма. Провеждахме съвместни тренировки и обучения, агенти на МОСАД идваха и в нашата база, и на други места, в града. Обикаляме, показват ни какво да гледаме, къде да внимаваме. Постоянно ни правеха проверки дали внимаваме. Примерно, отиваш сутринта, недоспал, отиваш в посолството и там на входа сложен кашон. Случвало се е някой да мине, да го подритне. И те веднага казват „Стоп! Вие се провалихте! Там има бомба”. И докато накрая, толкова мнителни бяхме станали, че ходиме и проверявахме саксиите с цветята", сподели екс баретата.

Попитан за Златко Баретата, тръгнал ли е от СОБТ, Янкулов потвърди, че го познава лично. "Познавам Златко Баретата, имаше случай, когато той с колеги стоят на Петте кьошета, кафе пият. Един криминално проявен решил да открие огън по тях, мислел, че него издирват. Решава да открие огън, вади оръжието. Имало е там някакви събития. Не е успял да стреля, но е имало такива случаи. Сега някой казва, че е бандит. Аз го познавам като мъжкар. Едното не отхвърля другото, но ако е бандит, да го заключат, да докажат. Аз го познавам като човек, който е много обран. Той е скромен. Той не парадира. Ходи облечен спортно, тактически. Маниак на стрелба", сподели бившата барета.

Той е и човекът, арестувал дясната ръка на Алексей Петров - Антон Петров по прякор Хамстера. Той го познавал оптреди, тъй като Хамстера бил каратист, но когато се получила заповедта да го заключат, нищо не трепнало в него. "Такава е работата, пращат те и задържаш човека. Изненадах се тогава, че е бандит", заяви Янкулов. Той е един от най-добрите приятели на убития командос Емил Шарков. Били са заедно на фаталната акция в Лясковец. "Тогава побелях за една нощ от притеснение. Как ще кажем на жена му, на дъщеричката му".

