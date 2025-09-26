Омбудсманът на България Велислава Делчева поиска да се облекчи процедурата за ремонта на жилищата на евакуираните граждани в кв. „Хаджи Димитър” в София. Делчева се обърна към регионалния министър, кметовете на Столична община и район Подуяне, както и към изпълнителния директор на „Метрополитен” ЕАД. Случилото се вследствие на жалбата за принудително извеждане от жилищен блок на 24 семейства. За искането на омбудсмана съобщиха от неговата институцията.

В началото на седмицата стана ясно, че по заповед на районната администрация, жителите на блока трябва да бъдат евакуирани до 5 ноември.

Велислава Делчева отбеляза, че съгласно решението на Столичния общински съвет от февруари, е прието отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ за пазарните нива на наем на жилище за една година в размер на 126 540 лв. за 15 от 24-те семейства, за които е установено, че не притежават второ жилище.

В допълнение тя посочи, че е обсъдена възможността Столичната община да възложи и финансира изготвянето на проектна документация за възстановяване на процесната сграда. Изпратени са покани за предоставяне на оферти, като са постъпили четири от частни и държавни структури, съобщи Делчева.

По думите ѝ експерт от екипа ѝ е провел разговор с кмета на район „Подуяне”, който е информирал, че се обсъждат възможности за национално финансиране при минимално участие на собствениците на строителните дейности по укрепването по програма Развитие на регионите 2021-2027 г. Заявена е готовност от Столичната община за оказване на логистична подкрепа, съдействие при осъществяване на преместването на засегнатите собственици на единствено жилище и осигуряване на безопасността на сградата.

„Препоръчвам създаване на координация на отговорните институции в лицето на СО, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и район „Подуяне”- СО и продължаващо взаимодействие с гражданите за максимално скъсяване на периода за възстановяване на ползването на единствено жилище, при оптимизиране на понасяната административна тежест”, заяви Делчева.

Тя допълни, че през 2024 г. от омбудсмана е изискана информация за предприетите действия за законосъобразното разрешаване на възникналия проблем, така че да бъдат предотвратени инциденти и да се ограничи увреждането на сградата. По случая институцията на омбудсмана е била сезирана през 2023 г. от засегнатите граждани и е поискано да бъде направена проверка, при която хората да бъдат информирани за мерките, които ще бъдат предприети.

Велислава Делчева настоява също да получи становище за актуалния устройствен статут на засегнатите жилищни имоти, както и за етапа на финансово осигуряване, реализиране на проектирането и строителството на необходимите укрепващи строителни работи.

