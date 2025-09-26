-
Липсващото енергийно звено: Вятърната енергия в България
Бившият командос от СОБТ Иван Янкулов в "Телеграфно подкастът": Охраната на депутати от барети е два вида
Доц. Чавдар Филипов: Няма риск при консумация на мляко и месо от ваксинирани животни
Заради безводието: Спешна проверка на язовир „Красава” в Брезник
Все повече случаи на расизъм в Румъния
Наказват директорката на детската градина за избягалото тригодишно дете
13 от дипломаните завършиха обучението си с отличен успех
Връчиха дипломите на лекарите по дентална медицина от Випуск 2025 към Медицинския университет в София. Тържествената церемония по полагане на Хипократова клетва се състоя в Националния дворец на културата.
Дипломираха се общо 188 абсолвенти като 76 от тях са част от англоезичното обучение в университета. 13 е броят на завършващите с отличен успех.
Близо 600 млади лекари от Медицинския университет положиха Хипократова клетваРедактор: Цветисиана Костова
