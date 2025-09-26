Връчиха дипломите на лекарите по дентална медицина от Випуск 2025 към Медицинския университет в София. Тържествената церемония по полагане на Хипократова клетва се състоя в Националния дворец на културата.



Дипломираха се общо 188 абсолвенти като 76 от тях са част от англоезичното обучение в университета. 13 е броят на завършващите с отличен успех.

