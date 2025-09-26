Русия отказа да коментира дали е била предупредена, че НАТО може да сваля руски самолети, които нарушават въздушното пространство на Алианса. Говорителят на Владимир Путин заяви, че публикациите по тази тема са толкова безотговорни, че не смята за необходимо да прави изявление.

По-рано тази седмица агенция „Блумбърг” съобщи, че в Москва е имало среща, на която дипломати от Великобритания, Франция и Германия са заявили на руската страна, че страните членки на НАТО могат да прибегнат до крайната мярка – сваляне на самолети – при повторни нарушения на въздушното пространство на Алианса.

