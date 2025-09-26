-
Протест пред централата на „ДПС-Ново начало” в София
-
Росен Желязков ще държи реч пред Общото събрание на ООН днес
-
2.3 трилиона евро за следващата финансова рамка на ЕС: Къде сме ние?
-
Бъчварова: Отсъства политическия дебат за света, в който живеем
-
Делегати напуснаха залата на ООН при речта на Нетаняху
-
Експерти: Радев напуска лексиката и поведението на президент
Москва определя публикациите като безотговорни, говорителят на Путин отказа да коментира въпроса
Русия отказа да коментира дали е била предупредена, че НАТО може да сваля руски самолети, които нарушават въздушното пространство на Алианса. Говорителят на Владимир Путин заяви, че публикациите по тази тема са толкова безотговорни, че не смята за необходимо да прави изявление.
Вдигнаха изтребители на НАТО заради руски самолети над Балтийско море
По-рано тази седмица агенция „Блумбърг” съобщи, че в Москва е имало среща, на която дипломати от Великобритания, Франция и Германия са заявили на руската страна, че страните членки на НАТО могат да прибегнат до крайната мярка – сваляне на самолети – при повторни нарушения на въздушното пространство на Алианса.
Редактор: Петър Иванов
Последвайте ни