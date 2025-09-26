Снимка: БГНЕС
Три отсечки с ремонтни дейности предизвикват натоварване, което надвишава капацитета на магистралата
Пътната агенция отправи предупреждение към шофьорите, които минават по магистрала „Тракия“, да предвидят допълнително време за пътуване. Причината са ремонтните дейности, които текат в три различни отсечки на магистралата.
Един от участъците в ремонт е край Пазарджик – от 90-ия до 98-ия километър. На мястото около 19:00 часа тази вечер се образува огромна тапа - повече от 5 км. Заради ремонта, в този участък автомобилите са движат двупосочно в платното в посока столицата. Затворено за движение е платното към Бургас.
Километрични задръствания на „Тракия” заради новите ремонти на магистралата
По данни на АПИ, натоварването от 1200 автомобила на час значително надвишава пропускателната способност на пътя, която е около 900 коли на час.
За да се облекчи трафика, днес от 16:00 до 21:00 часа е спряно движението на тирове в участъка София – пътен възел „Оризово”. В неделя ограничението ще бъде от 14:00 до 19:00 часа в посока Стара Загора – София.
