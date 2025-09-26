Пътната агенция отправи предупреждение към шофьорите, които минават по магистрала „Тракия“, да предвидят допълнително време за пътуване. Причината са ремонтните дейности, които текат в три различни отсечки на магистралата.

Един от участъците в ремонт е край Пазарджик – от 90-ия до 98-ия километър. На мястото около 19:00 часа тази вечер се образува огромна тапа - повече от 5 км. Заради ремонта, в този участък автомобилите са движат двупосочно в платното в посока столицата. Затворено за движение е платното към Бургас.

Километрични задръствания на „Тракия” заради новите ремонти на магистралата

По данни на АПИ, натоварването от 1200 автомобила на час значително надвишава пропускателната способност на пътя, която е около 900 коли на час.

За да се облекчи трафика, днес от 16:00 до 21:00 часа е спряно движението на тирове в участъка София – пътен възел „Оризово”. В неделя ограничението ще бъде от 14:00 до 19:00 часа в посока Стара Загора – София.