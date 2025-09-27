Последните дни на септември ще са с повече облаци, вятър, валежи и типичните есенни температури. В събота до към обяд ще превалява в западните райони на страната, по-късно незначителни валежи ще има и в Централна и Югоизточна България. В най-високия планински пояс на Югозападна България ще падне сняг. Облачността ще е значителна - преди и около обяд с кратки разкъсвания.

Неделният ден ще е облачен. Преди обяд ще превали на изолирани места в Западна България и по крайбрежието. Късно привечер ще завали по-напоително в Западна България. Тези процеси ще продължат и в понеделник ще обхванат и други части на страната. Тук-там количествата ще са значителни. Отново високо в планината дъждът ще се обръща в сняг.

Първи полъх на есента, студен фронт носи дъжд и вятър

Вятърът ще е осезаем в събота - отново с по-силни студени пориви по поречието на Дунав, край морето и в Югоизтока. Неделята ще е по-тиха. Дневните температури и през двата почивни дни ще са в дневния интервал между 16 и 21 градуса, сутрин - от 8 до 13-14 градуса.

Предстоящата седмица ще започне с дъжд в понеделник, след това, във вторник и сряда слънцето ще се показва по-често. Ранните прогнози допускат оформянето на циклон в Средиземноморието през втората половина на седмицата. Един от сценариите предвижда между 2 и 4 октомври напоителни есенни дъждове на много места в страната, както и сняг високо в планините на Западна и Централна България.

Температурите в края на септември и началото на октомври ще са есенни - между 15 и 20 градуса. В районите с незначителна облачност призори ще има условия за слани.