Как онлайн омразата срещу жените расте свободно? И защо границата между клавиатурата и юмрука вече се размива? Тази седмица в „Темата на NOVA” Лилия Мустакова и операторите Андрей Стоилов, Димитър Василев и Йордан Илиев търсят отговорите и разказват шокиращи истории за агресия и насилие, които тръгват от мрежата.

„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“

Според последни проучвания, жените са основна мишена на омразата в интернет, като данните са валидни и за България. Това включва обиден език, тормоз и подбуда към сексуално насилие. От Центъра за безопасен интернет разкриват, че само за година са успели да спрат разпространението на хиляди снимки, които показват голи и сексуални сцени - включително с момичета на възраст между 10 и 14 години.