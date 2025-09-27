Снимка: iStock
-
Как границата между клавиатурата и юмрука вече се размива?
Как онлайн омразата срещу жените расте свободно? И защо границата между клавиатурата и юмрука вече се размива? Тази седмица в „Темата на NOVA” Лилия Мустакова и операторите Андрей Стоилов, Димитър Василев и Йордан Илиев търсят отговорите и разказват шокиращи истории за агресия и насилие, които тръгват от мрежата.
„Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“
Според последни проучвания, жените са основна мишена на омразата в интернет, като данните са валидни и за България. Това включва обиден език, тормоз и подбуда към сексуално насилие. От Центъра за безопасен интернет разкриват, че само за година са успели да спрат разпространението на хиляди снимки, които показват голи и сексуални сцени - включително с момичета на възраст между 10 и 14 години.
Очаквайте „Омраза със закъснител“ в „Темата на NOVA“, на 27 септември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
