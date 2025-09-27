Вицепрезидентът Илияна Йотова отговори на изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, което той направи в Панагюрище. От Маджарово Йотова посочи, че пред страната има много по-важни теми като плавния преход към еврото.

„След безпрецедентната атака, която господин Борисов направи срещу собствения си министър-председател, докато той е на заседанието на ООН във Вашингтон, това е втори удар срещу Министерски съвет, защото, ако има такива министри, то той трябва да ги назове по име. Очевидно те не са за поста, който заемат, защото президентът кани хора, които могат да вършат работа за България. Ако не искат да идват в тези делегации, значи те не просто не искат да вършат работата си, но работят срещу интересите на страната”.

Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се занимава с един депутат като мен

Припомняме, че по време на Националната академия на младежката организация на ГЕРБ лидерът на партията отправи критики към президента Румен Радев. „От пиедестала на държавен глава Радев се занимава с един депутат като мен. Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие, на което „обединителят” Радев да пропусне да говори срещу политическия си опонент”, заяви Борисов.

