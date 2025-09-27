„От пиедестала на държавен глава Радев се занимава с един депутат като мен. Пускам министри на събития на президента, но не искат да ходят, защото няма нито едно мероприятие, на което „обединителят” Радев да пропусне да говори срещу политическия си опонент”. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той и вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев отриха Националната академия на младежката организация на партията, която се провежда в Панагюрище.

„Президентът декламира хейт против правителството и се обръща и си тръгва. Министрите няма да как да стоят до президент, който се е превърнал в партиен лидер. Радев излъчваше нервност, злоба и омраза, която не разбирам. Защо журналистите не го питат 1 млн. и 50 хиляди за „Боташ” откъде да ги взимаме всеки ден? Той ме пита къде са чувалите от „Хемус” - къде го чукаш, къде се пука. В сряда или в четвъртък ще бъде пуснат новият лот и ще види къде са”, посочи лидерът на ГЕРБ.

„Какво печели държавата от риториката между Радев, Борисов, Пеевски, Асен Василев и всички останали? „Възраждане”, „Величие” и МЕЧ ги разбирам – те трябва да направят това, защото искат да ги видят. Нямат шанс с друго да ги забележат. Защо другите го правим това? Не виждам логика”, добави Борисов.

„От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни. Предстои първи бюджет в евро, изключително сложен за баланс, бюджетният дефицит също е много трудна задача. ПВУ беше абсолютно провален, но Томислав Дончев положи огромни усилия да го предоговори. Същевременно от ПП-ДБ искаха да подарят цялата енергетика на „Джемкорп”. Същите тези борци срещу корупцията и неправдите вкараха своите олигарси в ПВУ и то „дебело” - за 200, 300, 500 милиона. За да могат да ги пазят, вкараха и КОНПИ, оглавена от политическо лице - Бойко Рашков, явил се да променя България след десетилетия в ДС. Същото важи и за Васил Терзиев. Ние с него имаме прилика - спечелили сме изборите, но не ни стигат гласовете да управляваме, затова ни трябва коалиция. Кметът обаче не се договаря с никого”, каза още Борисов.

„Пропаганда насажда информация за зависимости, за да изглеждаме нестабилни. Предлагат да съборим правителството. Добре, а след това? На следващия ден две партии от опозицията се обявяват взаимно за некадърни. Как от ПП-ДБ си представят с тези партии да вървят по евроатлантическия път? Опитват се да опаковат провала си, обвинявайки ГЕРБ. Зависим съм от Пеевски, единствено защото разчитам на неговата подкрепа за правителството”, добави лидерът на ГЕРБ.

Той настоя да се създаде по места такава организация, че младите да могат да разграничат лъжата от истината. „Светът върви към много лошо - към война. Втвърдява се и позицията на Доналд Тръмп. Вместо на 70 години да са по-умерени световните лидери, те са по-амбицирани и с по-голямо его. Подготвя се 19-и пакет санкции срещу Русия. Вместо да бъдем умни и на фона на всичко по света да се предпазваме... Защо всички избират ГЕРБ на изборите? Удържах години наред и с президента Ердоган, и ЕК, защитихме целия балкански път и решихме проблема с нелегалната миграция. Вече сме надежден партньор и затова станахме пълноправен член на Шенген”, твърди партийният лидер.

На събитието присъстват над 150 младежи от всички структури на партията в страната. Темите за европейските перспективи за устойчиво развитие, мястото на младите в Европа и иновациите в добивната промишленост ще бъдат дискутирани от участниците в различни панели.

Редактор: Калина Петкова