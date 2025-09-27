-
Героят е същият, темите са други
Ничия земя и обещаното продължение със селския кмет, който създаде доброволчески отряд за гасене на пожарите, собствен социален канал за призиви към съселяните и собствен инициативен комитет от почитатели, които да се регистрират на настоящ адрес.
Продължението е свързано не само с разбиранията му за стопанисване на занулена откъм бюджет община, но и с истинското му желание да възроди патриотизма и отговорността на хората. Кметът ни води при боклука, при погребенията, при данъците и при народното възприемане на всичко това.
„Ничия земя“: Един необикновен кмет в мрежата (ВИДЕО)
Героят е същият, темите са други. Вакарел и местата като него с всичките изпитания да съществуваш като село у нас.
Цялото предаване гледайте във видеото.
