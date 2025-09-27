Министерството на младежта и спорта кани всички граждани и гости на столицата да се съберат заедно и да споделят емоцията от най-важния мач за българския волейбол в последните години — финала на Световното първенство, в който националният отбор на България ще се бори за титлата.

► Финалът ще бъде излъчен на живо на голям екран на стадион „Юнак“ в София.

Събитието ще започне в 12:00 ч. утре, като входът е свободен. Присъстващите ще имат възможност да станат част от едно уникално спортно преживяване.

„Нека подкрепим нашите млади български момчета и им предадем енергията на цяла България. Нека заедно станем свидетели на писането на историята!“, призовават от Министерството на младежта и спорта.

► Столичната община организира гледане на финала на Световното по волейбол на площад „Св. Александър Невски“.

По инициатива на кмета на София Васил Терзиев столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала утре от 13:30 ч. Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.Входът също е свободен.

► Мащабна подкрепа из цялата страна

Голямото зрелище няма да бъде ограничено само до столицата. Финалът ще бъде прожектиран на големи екрани още в:

• Пловдив

• Варна

• Бургас

• Русе

• Велико Търново

• Перник

• Димитровград

• Видин

