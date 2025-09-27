България се класира за финала на Световното първенство по волейбол. Националният ни отбор постигна поредна убедителна победа - този път срещу тима на Чехия. "Лъвовете" сразиха с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) съперниците си след поредица от зрелищни разигравания пред близо 8 000 зрители в първия полуфинал на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Лидерът на националния тим на България Александър Николов, който реализира 31 точки при победата над Чехия в полуфинала на Световното първенство, обеща след успеха, че остава още една крачка, която е най-важна.

"Невероятно е, утре ще играем финал. Целим се в златото, но и друг медал ще е успех. Изиграхме добър и стабилен мач. Винаги съм казвал, че момчетата се опитват да ме поставят в най-добрите условия. Наистина не мога да се оплача, особено днес. Страшно много ви благодаря за подкрепата. Прибираме се медалисти, утре излизаме за оцветим медала в злато! Благодаря ви още веднъж", каза Алекс Николов след победата.

"Да бъдем на финал за нас означава, че съм получил това, за което съм натискал по време на цялата подготовка, по време на всеки един тренировъчен ден. Получавам отговора, който съм искал. За тези момчета е толкова важно да получават този отговор и този знак, че отборът се подобрява, че умеят да се справят, умеят да се задържат на полето. Днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добрия волейбол, на който сме способни, особено на сервис. Но се опитахме и намерихме различни решения. Супер щастливи сме. Сега ни остава да мислим за утре. Трябва да вложим цялата ментална енергия. Работата на треньора е да няма почивка, това е нормално. След края на състезанието можем да почиваме, но все още не. Както знаете, когато си в колата, не трябва да отпускаш газта", коментира селекционерът на националния волейболен тим Джанлоренцо Бленджини.

Мачът започна с убедителен гейм в полза на възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини. Във втората част обаче чехите доказаха, че неслучайно са на полуфинал на Мондиала във Филипините, възползвайки се от някои слабости в играта ни за крайното 25:23. България обаче запази самообладание и в следващите две части така и не допусна фатално отпускане, за да се класира за първия си финал на планетарен форум от 1970-а насам, когато тимът ни отстъпи на родна земя от Източна Германия.

Александър Николов отново беше на висота, като буквално побърка чехите със своите 31 точки (27 от атака). Капитанът Алекс Грозданов добави 12, а 10 записа Аспарух Аспарухов. Симеон Николов и Мартин Атанасов допринесоха съответно с по 9 и 8 пункта.

За Чехия Лукаш Вашина беше най-резултатен със 17 точки. 13 добави Ян Гълъбов, който е с български корени, а Патрик Индра приключи с точно 10.

В другия полуфинал последните два световни шампиона - Полша и Италия, ще определят кой ще бъде вторият финалист в решаващия сблъсък в неделя.

Така на финала в неделя България ще играе за златото срещу един измежду европейския шампион Полша или действащия първенец на планетата Италия. Сблъсъкът в тежка категория започва в 13:30 часа.

Припомняме, че преди този мач възпитаниците на селекционера Джанлоренцо Бленджини направиха обрат от 0:2 до 3:2 гейма в четвъртфиналната среща със САЩ. Силната игра на целия състав, борбеният дух и блестящото представяне на Александър Николов, който реализира 29 точки, изведоха България сред четирите най-добри отбора на планетата – за пръв път от 2006 година насам.

България ще играе за шести медал от Световно първенство по волейбол за мъже, като до момента страната е печелила сребро на София’70 и бронзови отличия на първенствата в Чехия’49, СССР’52, Франция’86 и Япония 2006.

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол в неделя, 28 септември, от 13:30 ч.

