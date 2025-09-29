Над 40 хиляди души пяха заедно с британския изпълнител Роби Уилямс на националния стадион „Васил Левски”, а страната ни стана част от турнето на прочутия поп изпълнител. Той изпълни някои от най-запомнящите си сингли пред българската публика. А коцертът на британската супер звезда беше определен от негови фенове като забавление от световна класа.

Лошото момче на британския поп, както често го наричат, взриви националния стадион още в първите минути след качването си на сцената. Пред изпълнения стадион освен своята музика, мега звездата сподели и част от личния си живот, даде микрофона си на публиката и прие българското знаме, подарено от фенове.

Не липсваха и специални моменти. Изпълнението на "She's the One" ще остане незабравим спомен за едно от момичетата във фен зоната. Тя бе избрана от Роби Уилямс, който каза, че ще пее само за нея. А след почти два часа на сцената, британската поп легенда избра два от най-големите си хитове, за да се раздели с българската публика.