Популярният британски изпълнител Роби Уилямс поздрави българските вицешампиони на Световното първенство по волейбол. Той им честити сребърните медали от сцената на концерта си на Националния стадион „Васил Левски” и призова пубиката да ги аплодира.

"България на финал. Това е уникално!", каза звездата.

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Редактор: Дарина Методиева