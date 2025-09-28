Снимка: Getty Images
Той ги аплодира от сцената на концерта си на Националния стадион „Васил Левски”
Популярният британски изпълнител Роби Уилямс поздрави българските вицешампиони на Световното първенство по волейбол. Той им честити сребърните медали от сцената на концерта си на Националния стадион „Васил Левски” и призова пубиката да ги аплодира.
"България на финал. Това е уникално!", каза звездата.
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
ВСИЧКО ЗА УЧАСТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНОТО ПО ВОЛЕЙБОЛ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Дарина Методиева
Последвайте ни