Снимка: Министерски съвет
Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов
Теч на гориво е причината да не лети първият пристигнал у нас изтребител F-16 Block 70. Това съобщи министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на депутатски въпрос от “Възраждане”.
Първият български F-16 e ремонтиран, продължава техническото приемане
Очаква се представител на компанията производител Lockheed - Martin да пристигне до края на месеца за отстраняване на неизправността. Повредата в самолета стана повод за политически атаки между президента и управляващите по-рано през годината.
Скандалът за F-16: Борисов и Радев с взаимни обвинения, МО съобщи, че резервният блок е доставен (OБЗОР)
До момента са доставени само два самолета F-16 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочва още Атанас Запрянов.
