Направихме всичко възможно и постигнахме резултати от този труд. С тези думи шампионът в тласкането на гюле от Световното първенство за параолимпийци Ружди Ружди се завърна у дома след шампионата в Индия. Там той спечели титлата в тласкането на гюле с нов световен рекорд от 12.94 м, което е с 26 см повече от предишния му, постигнат на Световното първенство в Париж през 2023 г.

„Радвам се, че отново съм у дома, тази година беше наистина успешна за мен – успях да направя световен рекорд. От много време се надявах на такъв резултат, това беше мечтата ми”, каза шампионът пред журналисти. Силна мотивация, труд и вяра в уменията са рецепта за успеха на шампиона. Теренът обаче има трудности и особености - състезанието е било сутрешно, а климатът - топъл, разказа Ружди. Това обаче не го спира по пътя към победата.

„По време на подготовката не сме мислили, че ще имаме рекорд. Важното беше да се случи на шампионата. Сега следва кратка почивка, а след това е подготовката – по всяка вероятност ще има и европейско първенство. Усещам, че мога още повече и не смятам, че точно сега трябва да спирам”, категоричен беше Ружди. Той разказа и че с хората от екипа му са следяли успехите на националния ни отбор по волейбол.

Снимка: Министерство на труда и социалната политика

„Ние гледхме по интернет, макар че когато беше мачът с Италия и ние имахме състезание. Много се радвам за успеха на волейболистите, искам да поздравя всички тях и треньорите. Те играха страхотно и искам да им благодаря”, каза Ружди. Треньорът на нашия състезател - Радостин Тодоров сподели, че съсредоточават силите си в най-важните турнири от календара. Според Тодоров, най-важните и отличителни черти на Ружди като състезател - скромността и силата на характера му - са в основата на успехите му.

„Заедно сме вече 17 години и сме постигнали изключителни резултати. Едно от най-важните неща са многото световни рекорди, които той постигна – за десет години той подобри световен рекорд шест пъти”, разказа още Тодоров.

На посрещането на шампиона присъства и министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Той поздрави Ружди за успеха му, като подчерта, че с 14 титли, атлет от неговия ранг показва на цялото общество какво означава силата на духа.

„Последните дни България празнува волейболните световни вицешампиони, но България празнува и титлата на Ружди Ружди”, каза министър Гуцанов. Той отбеляза, че успехите на нашия параолимпиец показват силата на човешкия дух. „Ружди успя да спечели 14 титли – 6 световни, 6 европейски, 2 олимпийски. Това наистина показва, че човек, когато има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко“, заяви още социалният министър.

Снимка: Министерство на труда и социалната политика

За българския параолимпиец това е шеста световна титла. Той два пъти е бил и параолимпийски шампион – от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г. и през 2024 г. в Париж, а през 2021 г. става втори в Токио. Ружди има и шест европейски титли.

