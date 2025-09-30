Българският национален отбор по волейбол рано тази сутрин кацна в Истанбул, където го очакваше правителственият самолет, за да го докара на родна земя. Лъвовете бяха посрещнати лично от министъра на младежта и спорта Иван Пешев.

Снимка: Запрян Запрянов, NOVA

На летището Александър Николов призна, че няма търпение да усети любовта, която всички споделят към националния отбор. „Много сме радостни и горди с това, което успяхме да постигнем”, каза реализатор номер 1 на Световното във Филипините.

„Това, че сме по-млади, означава, че сме по-надъхани и с повече желание за тренировки и за работа. Сигурен съм, че няма отбор, който е тренирал повече от нас това лято”, подчерта Александър Николов. По думите му още преди началото на първенството отборът си обещал да не се отказва до последната топка.

Министър-председателят Росен Желязков благодари на националния ни отбор.

„Изключителен успех! Аз не помня от 1994 година колективен спорт толкова много емоции да е събирал. Всъщност успехът има две измерения. Първото измерение е заради това, че това са нашите шампиони. Ние видяхме и във финала колко усилия, борба, но и същевременно спокойствие имаше в отбора. Естествено спортното напрежение е голямо, но този отбор, потенциалът, младостта дават гаранция за успеха напред. Другото измерение е, че нацията беше обединена, беше заедно, беше народ. Благодаря на момчетата! Днес ще се върнат, ще получат заслужено своите овации. Ние изпратихме правителствения самолет да ги прибере, защото иначе трябваше да чакат от 4 часа в Истанбул до довечера. Преценихме, че заслужават този малък жест”, посочи премиерът.

Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където успяха за завоюват сребърен медал. След феноменалния успех Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

„Все още не разбираме напълно какво постигнахме. Бяхме се разбрали да стоим по-далеч от социални мрежи и медии. След финала бяхме шокирани какво се случва по улиците и площадите на България”, не скри капитанът Алекс Грозданов.

През целия ден - извънредни емисии и ексклузивно съдържание. Кулминацията на посрещането на площад „Александър Невски” ще можете да проследите в специалното ни студио - „Новите шампиони", по NOVA. Започваме в 17 ч.

Редактор: Калина Петкова