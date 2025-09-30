България посреща световните ни вицешампиони по волейбол. Момчетата се завръщат след грандиозния успех във Филипините, където успяха за завоюват сребърен медал. След феноменалния успех, Българската федерация по волейбол и Столичната община организират първо по рода си събитие за феновете. То включва шампионска обиколка на центъра на София с открит автобус до площад „Св. Александър Невски“, където ще e официалното посрещане. Момчетата от отбора ще получат специални награди, а за всички на площада е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони.

За посрещането на нашите национали зоната около площад „Александър Невски“ ще е със свободен достъп през целия ден. Няма да има контролно пропускателни пунктове, но ще има засилено полицейско присъствие. Полицията ще следи на площада да не се внасят пиротехника, стъклени шишета, знамена с твърди дръжки, хладно и огнестрелно оръжие.

Забранява се и вдигането на дронове в района на и около площада, освен ако не е получено специално разрешение. Въвежда се и специална организация на движението на улиците около "Александър Невски" преди минаването на парада. Насърчава се гражданите да използват метрото и буферните паркинги.

Очаквайте голямото посрещане на новите шампиони в ефира на NOVA! През целия ден - извънредни емисии и ексклузивно съдържание. Очаквайте на живо емоционален разказ от борда на самолета с българските лъвове. Кулминацията на посрещането на площад „Александър Невски” ще можете да проследите в специалното ни студио - Новите шампиони, по NOVA. Започваме в 17 ч.