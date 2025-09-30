Белият дом публикува 20-точковия план на Тръмп за мир в Газа, който предвижда: прекратяване на огъня, размяна на заложници, държани от “Хамас”, срещу палестински затворници, държани от Израел, поетапно изтегляне на израелските сили от палестинския анклав, разоръжаване на “Хамас” и създаване на преходно управление, ръководено от международен орган. Темата коментираха журналистът Нина Спасова и арабистът проф. Владимир Чуков в „Твоят ден”по NOVA NEWS.

„След всичко, което изговори Доналд Тръмп за изгонване на палестинците от Газа, за силовия начин на налагане на израелския вариант, този път има нещо по-реално”, смята Спасова.

Проф. Чуков посочи, че дебатите между Тръмп и Нетяняху са били изключително остри. Той смята, че предложеният документ представя възможността „за всеки – по нещо”. Арабистът каза още, че Палестина също трябва да направи съответните крачки.

Нетаняху е съгласен да подкрепи мирно предложение за Газа, инициирано от САЩ

Спасова коментира, че Израел на този етап е заявил, че приемат плана, но „Хамас” отказва да се разоръжи, което е основното във въпроса.

Чуков също е скептичен по отношение на съгласие с плана от страна на „Хамас”. По негови думи организацията трябва да признае своето поражение и "да изчезнат", с което лидерите им трудно ще се съгласят.

Редактор: Цветина Петрова