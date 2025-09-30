Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство по сигнали на хора, които си купили апартаменти "на зелено". Сезирани са НАП, ДАНС, ДНСК и КЗП.

Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти, останаха без жилища в София

За случаите разказа Вероника Димитрова в рубриката “По следите”. Потърпевшите обясниха, че предварителните им договори, сключени с различни фирми, били прекратени едностранно преди акт 15. След това жилищата им били продадени на дружество, учредено през юли.

Припомняме, че десетки хора са вложили спестяванията си в покупка на мечтаното жилище. През 2021 и 2022 година са сключили предварителни договори с фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД, която строяла комплекс до парк „Възраждане” в София.