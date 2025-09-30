Софийски градски съд оправда изцяло прокурор Константин Сулев. Присъдата не е окончателна и подлежи на жалба или протест пред САС в 15 дневен срок, започващ от днес.

Той беше обвинен за това, че в периода от 30 май до 1 юни 2023 година, при условията на продължавано престъпление, като прокурор в Софийска районна прокуратура, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения с цел да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като не допусне да бъде изнесена информация срещу него в медийното пространство, както и с цел да причини вреда на бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.

По-рано днес прокуратурата поиска условна присъда за Сулев. Прокурор Йордан Петров не коментира присъдата пред медиите.

Съдебният състав посочи, че съгласно Конституцията магистратите, при осъществяване на съдебната власт, не носят отговорност за техните служебни действия, освен ако извършеното от тях не е умишлено престъпление от общ характер. Съдът постанови, че прокурор Сулев е невинен. Разноските по делото са за сметка на държавата, присъди градският съд.

Сарафов поиска от Прокурорската колегия да отстрани временно Константин Сулев

Адвокат Костадин Костадинов заяви пред медиите, че с присъдата се е потвърдило становището на предходния съдебен състав, че Сулев не е извършил престъпление с посочената правна квалификация и всичките му действия са извършени в качеството му на прокурор и са съобразени с разпоредбите на закона. Съдът прие, че действията му не представляват престъпление, добави той. Костадинов припомни, че Висшият съдебен съвет е отказал да отстрани Сулев от длъжност, което е показателно, че той не е извършил каквото и да било противоправно деяние.

Константин Сулев отказа коментар пред медиите. В последната си дума пред съда, преди присъдата, Сулев заяви, че е действал изцяло в рамките на закона и помоли да бъде оправдан.