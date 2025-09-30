-
Редица популярни личности отдадоха значимото на постижението на волейболните ни национали
Изпълнителят Любо Киров потърси аналози в спорта и музиката, като предпочете да се спре на „отборната игра”. Според него музикалните изпълнители не са индивидуалисти а зачитат отбора си – музиканти, текстописци… Музикантите също се стремят да направят ежедневието на хората по-добро, обясни Киров. Той пожела успех на световните вицешампиони и почете техния подвиг. Според него младостта не е решаваща, а личността. Те имат добрия модел зад гърба си.
Весела Лечева нарече постижението на волейболистите подвиг, а гражданите са преклонени пред таланта на играчите. Тя подчерта, че успехът се дължи на неуморна работа на много нива.
Борислав Кьосев е щастлив, че те са подобрили неговия медал, който е бронзов. Волейболната ни легенда е категоричен, че ги вижда като шампиони, но „върхът се изкачва лесно, а след това трябва да се задържат там”.
Журналистите Велислава Миланова и Борислав Мутафчиев смятат, че има талант, воля и младост на едно място, а аплодисменти заслужава треньорът. За да може Джанлоренцо Бленджини да постигне този успех, с тези момчета са работили хора, които са ги научили да бъдат трудолюбиви и упорити, казва Мутафчиев. Италианецът е един от най-известните специалисти в целия свят, а играчите са му повярвали. За загубата на финала опитът е оказал решаваща роля, подчерта Миланова. Голямата цел остава Лос Анджелис 2028, дотогава ще се трупа самочувствие в клубните отбори и в националния.
Според водещия на „Игри на волята” Павел, всяко поколение намира единиците си, които притежават хъса и дисциплината на победителя. По-трудно е човек да блесне единично, защото с отбора разпределяш позитивите от победата, но разпределяш и неуспехите. Освен труда е нужна и частичка късмет за големия успех.
Невяна Владинова, която е златно момиче, а сега вече вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика обяви, че се радва, че България е толкова обединена заради волейболните герои. Тя вярва, че спортът доказва, че можем да бъдем обединени, а и много деца сега ще искат да тренират волейбол. „Когато стигнеш върха забравяш за всички жертви и лишения. Дисциплината обаче е много важна”, смята тя. Владинова вярва, че доброто е заразно и успехът на спорта е от жизнено значение.
Гладиаторите от „Игри на волята” Ваня Запрянова, Симона Ръждавичка и Иван Рълев изразиха мнение, че това е събитие, което обединява - за първи път от 1994 г. насам. Те смятат, че волейболистите ни са показали лъвски сърца. Според Симона Ръждавичка човек първо трябва да се пребори със себе си, а Рълев се съгласи с това и допълни, че човек трябва да стигне до момента, в който казва гордо „Аз мога”. В аналогия с „Игри на волята” Ваня Запрянова каза, че игрите те поставят в такива ситуации, които никога няма да изживееш в реалния живот. Според нея несъмнено игрите променят човека. Значимите успехи водят след себе си последователи и желаещи да се изправят срещу трудностите, смятат „гладиаторите”.
