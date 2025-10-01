Скандалът с искания подкуп от служители на ДАИ на шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс, стигна и до парламента. Опозицията предложи - да задължат проверяващите да носят бодикамери.



Ивайло Мирчев смята, че ДАИ е корумпиран орган. "Предложили сме промяна в закона, за да се премахне корупцията и се надявам да бъде приета промяната, за да не стане това, което се случи с Роби Уилямс, и с Iron Maiden", каза депутатът от ПП-ДБ.



Управляващите отговориха - искат закриване на ДАИ (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация").

Борисов: ДАИ трябва да се закрие незабавно - и бодита, и комбинезони да им сложат - все тая

„Моето предложение е тази агенция да се закрие незабавно. Една част от дейността ще отиде в КАТ, другата – в тол системата. Претоварване на колите и превишена скорост – тол система, тирове – тол система. И накрая КАТ да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е“, коментира Борисов.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски подкрепи предложението му: "Подкрепям Бойко Борисов - ДАИ трябва веднага да бъде закрита. Разговаряхме по този въпрос. Ще помислим къде да се прехвърли дейността, може да е в МВР".

Хасан Адемов от "Алианс за права и свободи" също подкрепи идеята, "ако така ще се реши проблема с корупцията. "Това предложение обаче по-скоро ми прилича на "няма човек няма институция, няма проблем".

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов изрази мнение, че в ДАИ има най-малко корупция.

Според него може да се говори за закриване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като се има предвид автоматизацията на някои от процесите, както това се случва с тол системата.

И ако по темата ДАИ почти имаше постигнато съгласие, то сериозен спор и размяна на обвинения предизвика Бюджет 2026, още преди да е изготвен.

Пеевски: ДАИ трябва веднага да бъде закрита, дейността ѝ може да се прехвърли в МВР

"Фискалният съвет говори за 5,1% дефицит. Те ще опитат счетоводни хватки. Ако не се справят, отиваме към румънски сценарий - вдигане на данъци, ДДС и акцизи", предупреди Мартин Димитров.

Управляващите увериха - няма да вдигат данъци. „Дългът стана 18 милиарда. Взимаха по 500 милиона на седмица. Дайте да не си даваме предложения. Приходните агенции имат капацитет да се справят“, призова Бойко Борисов.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски пък изрази категоричната си позиция против вдигането на данъци. "Приходната агенция и митниците да се захващат да работят и да си свършат работата", призова той.