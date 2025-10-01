Вярването, че има разделение на институциите е пресилено. Това каза политическият анализатор Мирослав Севлиевски в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS.

“Свикнали сме 15 години институциите да изглеждат по един и същи начин, ГЕРБ доминираше еднозначно целия обществен и институционален живот. Не бяхме свикнали в парламента да има дебати. Но сега има разлика, имаме 8 партии в парламента”, каза той.

“Българският народ вече не иска да дава цялата власт в ръцете на един или двама души. Не е опасно, че президентът води политическа битка с парламентарните лидери. Това е нормално. Проблем е, че в тази кавга се губят основните теми”, смята той и даде пример с разговорите за сушата в страната.

“Обществената апатия е опасността, която може да удави републиката. В Непал поколението Z направи революция само защото им спряха социалните мрежи. В Плевен няма вода и имаме рехави протести, които не водят до решаване на проблема”, коментира политическият анализатор.

“Политиката е институционализация на конфликта, нормално е да виждаме подобни престрелки, но българската политика страда от други проблеми. Всичко започваме да превръщаме в лични отношения между хората, които не знам с какво ще останат в историята на България. Не може да идва голям инвеститор, а първите мъже в държавата да се карат кой го е докарал”, смята политологът Теодор Славев.

“Другият огромен проблем е че устойчивите общества работят с планове, които са за минимум 15-20 години напред. По тях е постигнат обществен и политически консенсус. Когато имаш такава рамка, детайлите позволяват да се води този спор. Ние го нямаме”, обясни той.

“Българският политически модел е изграден така, че да има баланс и да има поне две силни политически сили. Той беше изграден, когато имаше силно СДС и БСП и в това противопоставяне трябваше да се намира истината. Беше намерен президентски модел, а основната задача на президента е да няма деспутизъм в обществото. Ние сме в дискусията, защото нямаме баланса на ГЕРБ”, каза Севлиевски.

Според Славев проблемът е, че в обществото има усещане, че тези хора, които заемат високи публични изборни длъжности, не са формалните титуляри на властта. “Хората смятат, че властта е задкулисна и определени институции действат в синхрон”.

“Като се закрие ДАИ, ще прехвърлим корупцията от едно министерство в друго. Това е един омагьосан кръг”, смята той.

