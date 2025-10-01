Министърът на енергетиката Жечо Станков заяви, че е изискал от „Топлофикация-София“ да не прекъсва едновременно топлоподаването на всички сгради в столичния квартал „Дружба“. По думите му спирания ще има само на местата, където реално се извършват ремонти, и то за срок не по-дълъг от 3 до 7–10 дни.

Министър Станков участва в блиц контрол в парламентарната Комисия по енергетика, където отговори на актуални въпроси, свързани с ремонта в квартал „Дружба“, който може да остави хиляди граждани на студено през зимните месеци.

Енергийният министър припомни, че още когато е научил за предстоящото спиране на топлоподаването за периода от 2 октомври до 30 декември, е изпратил писмо до Столичния общински съвет и до кмета на София Васил Терзиев, които са принципали на „Топлофикация“. „В него изказах своето несъгласие с такъв подход, защото нормалното решение от страна на Столичната община би било тези ремонти да се извършват между март и октомври, когато сме извън отоплителния сезон“, добави той.

Министър Станков подчерта, че няма как топлоподаването да бъде прекъснато за 90 дни. По този въпрос той е намерил разбиране с „Топлофикация“. „Направен е детайлен график, който вчера изисках от изпълнителния директор на дружеството, и той изцяло подкрепи този подход – да се работи първо в учебните заведения, училища и детски градини, така че преди отоплителния сезон да сме сигурни на 100%, че няма да има проблем с топлоподаването“, каза той. Министърът добави, че това ще даде сигурност на младите семейства в комплекса, че няма да се налага да отсъстват от работа, за да гледат децата си.

По отношение на подмяната на отклоненията на мрежата към жилищните сгради, по анализ на енергийното министерство, над 120 сгради ще бъдат засегнати.

„От задачата, която съм поставил на моя екип с изрична заповед, е да упражняват непрекъснат контрол и да поддържат постоянна комуникация с екипите на „Топлофикация“ на място, за да имаме отчетност как се движат в сроковете“, каза министър Жечо Станков.

Той добави, че поддържа контакт и с КЕВР, за да не се допуска през следващите години принципалът да започва толкова късно ремонтите и домакинствата да бъдат спокойни.

