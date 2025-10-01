Снимка: АП, БТА
-
Румен Христов: Освен ръст на заплатите е нужен ръст на производителността на труда
-
Желязков: Източният фланг на ЕС и НАТО изисква координирана защита и проактивни действия
-
Властта поиска закриване на ДАИ и увери, че няма да вдига данъци (ОБЗОР)
-
Мирослав Севлиевски: Обществената апатия е опасността, която може да удави републиката
-
Спортният министър: Промяна в наредба ще осигури финансиране за подготовката на волейболистите ни за Олимпиадата през 2028 г.
-
Пеевски: ДАИ трябва веднага да бъде закрита, дейността ѝ може да се прехвърли в МВР
Пет държави от Европейския съюз, Великобритания, Норвегия и Украйна изпратиха войски и системи за борба с летателните машини
Лидерите на Европейския съюз се събраха в Копенхаген за неформална среща на върха. България е една от страните на източния фланг на НАТО, който е една от централните теми.
Пет държави от Европейския съюз, Великобритания, Норвегия и Украйна изпратиха войски и системи за борба с дронове, за да помогнат на Дания да организира срещата, след поредица от нарушения на европейското въздушно пространство с дронове и самолети.
В понеделник Европейската комисия пусна до страните членки план от 4 точки - "стена" срещу дронове, сигурност на източния фланг на НАТО, система за защита от ракети и базиран в Космоса щит. Подробностите са малко и не е ясно доколко Европа е готова да изпълни подобен план, откъде ще дойде финансирането и колко бързо може да се случи.
Датският премиер лично посрещна Росен Желязков в Копенхаген за среща на Европейския съвет
"Случаите с дроновете и самолетите означават, че ни пробват. В някои страни е ясно свързано с Русия, в други страни съм по-внимателен кой го прави. Но със сигурност значи, че трябва да подобрим оборудването си, да сътрудничим за да имаме система за ранно предупреждение, по-добри способности за борба с дронове, но и повече възможности да обезкуражаваме подобно поведение от враговете ни. Затова е днешната среща", заяви френският президент Еманюел Макрон.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни