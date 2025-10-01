Източният фланг на Европейския съюз съвпада до голяма степен с този на НАТО, а неговата защита не е самоцел, а необходим отговор на нарастващите провокации от страна на Руската федерация. Това заяви премиерът Росен Желязков след неформалната среща на лидерите от ЕС, проведена в Копенхаген.

„Защитата на източния фланг е продиктувана реакция, но и проактивно действие. В дългосрочен план трябва да изградим ефективна система за ранно предупреждение, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати. Всичко това – в пълна оперативна съвместимост с възможностите на НАТО“, заяви Желязков.

Министър-председателят подчерта, че България подкрепя визията за цялостна „360-градусова“ отбрана.

„Ако се съсредоточим само върху една географска посока, съществува риск да повторим грешките от миналото – като Линията Мажино от Втората световна война“, предупреди Желязков.

България ще участва в пълния обем от проекти, по които вече е подала заявки в рамките на европейския отбранителен инструмент SAFE, добави Желязков.

Премиерът отговори и на опасения на депутатите, коментирани днес в кулоарите на парламента, че новият държавен бюджет може да доведе до завишен дефицит.

„Дефицитът към момента е 2,4%, според междинния отчет, публикуван днес. Целта ни е да завършим годината така, както е планирано“, посочи Желязков.

Той обяви, че бюджетът за 2026 г. ще бъде внесен до края на октомври. Той ще бъде с дефицит в рамките на 3%, като страната бележи рекордно увеличение на приходите за 2025 г.

„Имаме 6 милиарда лева повече в сравнение с 2024 г., или над 14% ръст. Това е резултат от ефективна фискална политика и подобрена събираемост“, допълни министър-председателят.

Редактор: Дарина Методиева