Падна първият сняг на Витоша. Възложихме опесъчаване и следим обстановката. Към момента е спокойно, няма данни за усложнения или проблеми с движението. Това написа кметът на София Васил Терзиев в публикация във Facebook.

Той посочи, че реакцията е бърза и адекватна, което не е случайно. "Тя е резултат от реформата в организацията и контрола на снегопочистването, която въведохме още миналата зима. С нея адресирахме дългогодишните проблеми със заварените договори и осигурихме нов, по-стриктен подход", допълни той.

Снимка: Столична община

Терзиев поясни какъв е подходът на местната власт:

♦ Повишен контрол и строги санкции: При некачествено почистване, дейността просто не беше заплатена на фирмата-изпълнител. Принципът за това решение е, че парите на столичани се дават само за свършена работа.

♦ Увеличени изисквания към изпълнителите: Настояхме за по-адекватна техника за планински зимни условия и по-чести обработки на пътищата.

♦ Въведохме нощно почистване: Затварянето на пътищата до х. "Алеко" и "Златните мостове" през нощта (от 3:00 ч. до 7:00 ч.) позволи цялостно и безпрепятствено почистване и разширяване на платната.

♦ По-тясна координация: Създадохме процес на непрекъсната координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите за бърза реакция при сигнали.

♦ Превантивни действия: Поехме ангажимента да отстраняваме опасно надвиснали дървета по пътните участъци, за да предотвратим рискове за безопасността.

Кметът на София отправи апел към шофьорите: "Моля, бъдете напълно оборудвани за зимни условия на Витоша (със зимни гуми и вериги) и се съобразявайте с препоръките на органите на терен".

Редактор: Цветина Петрова