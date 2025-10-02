Октомври започва с осезаем полъх на наближаващата зима. Ще вали обилно и напоително дъжд, а с понижението на температурите в четвъртък срещу петък и в петък през деня, в районите над 1200-1300 метра в западната половина на страната ще се поздравим с първия сняг.

По планинските пътища и проходи на Западна България в периода 2-3 октомври ще вали сняг. Зоната на снеговалежа обхваща високата част на областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Смолян. Проходи като Петрохан, Беклемето, Предела, Превала, Пампорово, Рожен с голяма вероятност ще са заснежени.

Жълт и оранжев код за валежи и рязко застудяване у нас

На Черни връх при -5 градуса тази сутрин вали обилен сняг, посочи синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова в студиото на „Здравей, България”. Натрупала е снежна покривка и на Алеко. По думите ѝ по пътната настилка в София е все още рано да има сняг.

Създадена ли е организация за почистването на прохода „Петрохан”? В по-високата му част вече има снежна покривка. „Направена е препоръка към поддържащата фирма да вземе конкретни мерки за справяне с влошените метеорологични условия”, посочи директорът на ОПУ-Монтана инж. Володя Вълов. По думите му при падане на тежък мокър сняг може да се очаква падане на клони и дървета, тъй като листата все още не са опадали.

Ранните снеговалежи често са временно интензивни, но нетрайни. По-топлата земна повърхност и положителните дневни температури са причина за бързо топене. Въпреки това подобно явление в преходен сезон може да внесе истински хаос по пътищата.

Всички знаем, че дори при няколко капки дъжд, войната по пътищата се разгаря с десетки катастрофи. През октомври все още автомобилите масово са с гуми с шарка, предназначена за топлите дни. Шофирането при съвсем незначителна мокра снежна покривка е опасно.

Снимка: Биляна Борисова, NOVA

Препоръчително е фирмите за снегопочистване да са нащрек в този динамичен период. Необходимо е пътищата да бъдат обработвани срещу заснежаване и заледяване предварително и по време на валежа. Някои фирми обаче подценяват обстоятелствата за сметка на безопасността на пътуващите.

Подценяване на обстановката има и от страна на шофьорите. Без гуми, съобразени със зимни условия, човек по-добре да отложи с ден-два пътуването си към планински и предпланински райони.

