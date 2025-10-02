Рязко застудяване и валежи от дъжд започват днес. Обявени са жълт и оранжев код за опасно време в почти цялата страна. От Института по метеорология прогнозираха, че са възможни и превалявания от сняг, най-вече във високите части на планините. На места се очаква дъждовете да продължат повече от денонощие.

Промяната във времето се дължи на преминаващи през страната циклони, а постепенно повишение на температурите ще дойде към неделя. Първите десет дни от месеца ще останат подвластни на дъждовете.

Жълти и оранжеви кодове за опасно време в четвъртък

На Черни връх при -5 градуса тази сутрин вали обилен сняг, посочи синоптикът от НИМХ Анастасия Кирилова в студиото на „Здравей, България”. По думите ѝ по пътната настилка в София е все още рано да се натрупа сняг.

Дъждовете в централната част на страната ще са обилни и интензивни, алармира синоптикът, като подчерта, че се очакват количества до 50 литра на квадратен метър за денонощие.

Възможно е да прелеят и реки, посочи Кирилова. В събота се очаква спиране на валежите в цялата страна.

Редактор: Цветисиана Костова