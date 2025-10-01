Рязко застудяване и дъжд в началото на месеца. За четвъртък са обявени жълти и оранжеви кодове за опасно време в почти цялата страна. От НИМХ прогнозираха, че са възможни превалявания от сняг, най-вече по високите части на планините. Очаква се на места дъждовете да продължат повече от денонощие.

ВРЕМЕТО: Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

Промяната във времето се дължи на преминаващи през страната циклони. Постепенно повишаване на температурите ще има в неделя, но първите десет дни от месеца ще останат под знака на дъждовете.

„Това е комбинация от преминаващ, южно от страната ни средиземноморски циклон и застудяване по антициклон от север, североизток отначало, след това и от северозапад. Това е типична обстановка, по която в България вали много дъжд и със застудяването дъждът преминава в сняг. В нощта срещу петък и в петък - в Предбалкана, високите котловинни полета на Западна България дъждът ще се примесва и направо ще преминава в сняг”, обясни Анастасия Стойчева от НИМХ.

В края на седмицата България ще се изправи пред сериозна атмосферна динамика – сблъсък на студен въздух от север и топла, влажна маса от юг, предупреждават синоптиците от НИМХ. Това каза главен асистент Анастасия Стойчева, директор на Департамент „Прогнози“ в НИМХ, в "Интервюто в Новините на NOVA". По нейни думи времето рязко ще се влоши от нощта срещу петък, когато започва студено нахлуване от север, докато средиземноморски циклон навлиза откъм юг.

„Комбинацията между студен въздух от антициклон в северна посока и топла, влажна маса от юг ще доведе до значителни валежи в страната,“ заяви Стойчева.

Валежите ще обхванат голяма част от страната – най-интензивни ще са в Рило-Родопската област, Северозападна България и западната част на Горнотракийската низина. Очаква се валежите да продължат между 36 и 50 часа, а в някои райони те ще бъдат обилни и с риск от наводнения – особено в Родопите и Стара планина.

Първият сняг за сезона ще падне в района на Петрохан, както и в централна Стара планина и Софийско.

„Ще има задържане на снежна покривка в планините. Възможни са щети – очакваме чупене на клони и дървета“, посочи Стойчева.

Въпреки студената въздушна маса, не се очакват трайни отрицателни температури. В най-студените райони термометрите ще паднат около 0°C, но от събота нататък се очаква бързо затопляне.

„Температурите ще се повишат значително – в равнинната част на страната максималните ще надхвърлят 20 градуса още в началото на следващата седмица,“ уточни експертът.

„Около средата на октомври можем да очакваме стойности между 20 и дори 30 градуса“, добави Стойчева.

Редактор: Ина Григорова