След успешна процедура по избиране на кандидати за Софийски районен съд, е време да обявим такава и за набиране на заседателите за Софийски градски съд за мандат 2026-2030 година. В момента е отворена процедура по набиране на кандидати. Тя ще бъде отворена до средата на месец октомври. Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров на брифинг в четвъртък.

„Призовавам всички хора, които са активни и искат да помогнат за някои по-честни процеси, да се включат. Това е един шанс, в който можем да направим съдебната система доста по-прозрачна и с едни по-честни съдебни заседания“, каза Петров. По думите му това е единственият начин гражданите реално да участват в съдебния процес и да взимат решения.

Недостиг на съдебни заседатели в Русе: Какъв е ефектът върху правосъдието

„Във всички случаи съдебните заседатели са мнозинство. Всяка една присъда зависи предимно от тях. Няма друг начин обществото да участва в процеса“, допълни общинският съветник Иван Виделов.

На сайта на Столичен общински съвет може да бъдат видени необходимите документи и процедурата. Част от изискванията са кандидатите са да не са осъждани, да нямат принадлежност към държавна сигурност и други, които са посочени в сайта. Няма нужда от специфично образование, не е нужно да са юристи, а допустимата възраст за кандидатстване е от 21 до 65 години.

Защо възнагражденията на чиновниците не са публични

Общинските съветници призоваха министъра на правосъдието да работи върху осигуряването на бюджет за повишаване на заплащането на съдебните заседатели.

„Голяма част от хората, въпреки че идват мотивирани от това да изпълнят своя граждански дълг, все пак заплащането е основна част от тяхната мотивация“, посочи и общинският съветник Димитър Петров.

Редактор: Цветина Петкова