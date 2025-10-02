Миграцията силно допринася да се смекчи ефектът от отрицателния естествен прираст в страната. Това каза доц. Спас Ташев – доктор по статистика и демография към Българската академия на науките в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Каква е картината на демографската карта на България?

„Ако погледнем назад във времето, годишната разлика в намаляването на населението е била доста по-голяма”, каза Ташев. Той коментира още, че според данните у нас се наблюдава негативен естествен прираст – а именно повече починали хора, за сметка на новородените деца.

„През последния период се променят много силно миграционните процеси, а това води до баланс, защото миграцията смекчава негативния естествен прираст. Това обаче не отменя други тревоги – през последните години например се увеличава броят на децата на дамите в детеродна възраст. Ръстът обаче е малък”, посочи още доц. Ташев. Според него обаче, за да се стопира процеса по намаляване на населението у нас, точно този показател трябва да бъде повишен.

Това би могло да се случи при подобрение на икономическите показатели на страната.

„През последните години виждаме, че именно заради тези показатели много хора се завърщат у нас, а има много мигранти – от Украйна, от Турция. Според препоръките на Световната банка за ограничение в ръста на доходите, това може да доведе до отлив на мигрантите”, каза още специалистът и допълни, че е налице намаляване на броя на жените в детеродна възраст.

Броят на българските граждани, които решават да пренесат живота си зад граница, също намалява.

„Ако ние не успеем да задържим образованите хора с добри професионални възможности, и да продължим да поддържаме нивото на доходите, не можем да очакваме ръст на населението”, посочи още той.

