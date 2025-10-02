-
Николай Николов: Дъждовете са благодат, но трябва готовност за усложнения
-
Глобалната флотиля „Сумуд”: Какво не знаем за задържаните плавателни съдове
-
Снегът и силният вятър затвориха прохода „Петрохан“
-
Усложнена обстановка, обилни дъждове и първи сняг по високите места
-
„Челюсти”: Има ли риск за кабинета заради водната криза у нас
-
Проведе се 11-ият благотворителен турнир в памет на Емил Шарков
Отличието ѝ беше връчено от британския посланик Натаниел Копси на церемония в София
Любов Костова получи Почетния орден на Британската империя за заслуги в научната и културната дейност.
На тържествена церемония в резиденцията на британското посолство в София британският посланик Натаниел Копси връчи на Любов Костова отличието „Почетен член на Ордена на Британската империя“. Тя е основател на Софийския фестивал на науката и е била част от Британския съвет.
Президентът удостои с орден „Мадарски конник” посланиците на Франция и Нидерландия
Орденът, с който е наградена, е учреден през 1917 г. от крал Джордж V.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни