Любов Костова получи Почетния орден на Британската империя за заслуги в научната и културната дейност.

На тържествена церемония в резиденцията на британското посолство в София британският посланик Натаниел Копси връчи на Любов Костова отличието „Почетен член на Ордена на Британската империя“. Тя е основател на Софийския фестивал на науката и е била част от Британския съвет.

Президентът удостои с орден „Мадарски конник” посланиците на Франция и Нидерландия

Орденът, с който е наградена, е учреден през 1917 г. от крал Джордж V.

Редактор: Мария Барабашка