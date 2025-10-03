Софийската градска прокуратура разследва версията за палеж при пожара в изоставена сграда в столичния квартал „Гоце Делчев”. Огънят пламна в ранните часове на 2 октомври. Загина 45-годишен мъж, а 34 паркирани автомобила бяха засегнати.

Работата по случая продължава.

Зрители на NOVA отбелязаха, че складът не гори за първи път. В средата на декември миналата година пожар отново унищожава част от сградата и нанася материални щети по паркирани наблизо коли.

