Социологът Васил Тончев допусна, че той би бил добър кандидат и за ПП-ДБ
"Росен Желязков е силна дясна кандидатура, която би била подкрепена и от ПП-ДБ", според социолога Васил Тончев. Кандидатура на вицепрезидента Илияна Йотова би бламирала желание на Радев да издигне друга кандидатура за президент, смята той.
Тончев е на мнение, че е възможно Радев да напусне поста си и да даде началото на нова партия, ако конфликтът в Украйна претърпи изменение.
Възможно е Румен Радев да влезе в изпълнителната власт и да се облагодетелства от промените в законите, които носят рестрикции на президентската институция, допусна Тончев в предаването “Денят на живо” по NOVA NEWS.
Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти
За сътресенията в службите Тончев отбеляза, че противопоставянето е очевидно и такъв тип проблеми трябва да се решават от принципни съображения, а не срещу конкретен човек.
Относно критичната ситуация с наводненията социологът коментира, че е много трудно да се реагира на природните стихии с работа "на парче". Той смята, че “куца дългосрочното планиране”, а дългосрочната визия е ключова.
Редактор: Емил Йорданов
