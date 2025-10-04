До обяд се очаква малко по-значителна облачност над страната в събота. По-съществена ще бъде в Източна България, където не са изключени и валежи, но за разлика от последните проливни, те ще са локални и на много по-малко места.

Температурите днес ще бъдат от 8 до 13 градуса, по Черноморието ще стигат 16-17 градуса.

Утре денят ще е много по-свеж с много повече слънчеви часове. Отново ще има по-голяма облачност, но главно в Източна България. Не се очаква да превали.

Сняг, силен вятър и интензивни валежи в петък

По-съществени валежи очакваме във вторник и сряда следващата седмица.

"На места в Източна България в момента има слаби превалявания, но до края на деня ще спрат. Утре валежи в страната няма да има. Ще бъде предимно слънчево" прогнозира климатологът Симеон Матев в ефира на „Събуди се”.

Сутрин ще бъде студено. Ако тази нощ успеят облаците да се разкъсат и да намалеят, утре сутрин на места ще има и слани. Тези места изобщо няма да са малко. Ще има отрицателни температури не само в планините. “За сметка на това ни очаква много приятен слънчев топъл следобед”, допълни Матов.

