Днес денят ще е изключително спокоен и слънчев над цялата страна с предпоставки за слана рано сутринта. През деня температурите ще са от 16 до 21 градуса, времето ще е с усещане за златна есен.

От утре започвам нов драматичен период. От понеделник до сряда ще се оформи нов циклон в Средиземноморието, който отново обещава значителни валежни количества в рамките на тези три дни.

След поройните дъждове: Слаби превалявания, които до края на деня ще спрат

Отново в Централна и Източна България ще се акумулират количества между 50 и 100 л/кв. м за тези 72 часа, в някои райони е вероятно да паднат повече дъждове.

Температурите може малко да се понижат, но към края на седмицата отново ще имаме усещането за златна есен.