Мъжкият национален отбор по волейбол ще срещне европейския шампион Полша в група "Б" на Евроволей 2026. Останалите съперници на "лъвовете" са Северна Македония, Украйна, Португалия и Израел.

Шампионатът на Стария континент ще се проведе през септември догодина, като освен България, домакини на първенството са още Италия, Финландия и Румъния. Двубоите от груповата фаза тимът ни ще изиграе във Варна. Така страната ни ще приеме Европейско първенство по волейбол при мъжете за пети път.

Останалите предварително обявени градове, които трябва да приемат мачовете от първенството са: Торино, Милано, Модена, Неапол, Тампере и Клуж-Напока.

Женският ни национален отбор пък ще се изправи в група срещу Чехия, Австрия, Сърбия, Украйна и Гърция.

Редактор: Цветисиана Костова