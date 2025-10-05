Плевен се събра на протест срещу безводието. Организаторите са посочили действията като последни на този етап, но заявяват, че дават време и възможност на държавата, и общината да реализират обещаното – а именно подмяната на голяма част от водопровода в града.



Протестът се провежда за осма поредна седмица и премина в пешеходно шествие през центъра на града. Недоволните от безводието прекараха два месеца на улицата с едно основно искане – да имат питейна вода. В най-топлите и сухи месеци Плевен и регионът бяха на строг воден режим – само по четири часа общо в денонощието.

През миналата седмица режимът беше облекчен, а след падналите валежи се очаква да бъде отменен. Метсните се надяват - работата да продължи в добро темпо и да не се чакат валежи от дъжд, за да имат вода в домовете.

Редактор: Цветисиана Костова