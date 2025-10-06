Комисията за защита на потребителите пусна новата версия на сайта kolkostruva.bg за ежедневно сравнение на цените на основни продукти. От днес е активна напълно обновената страница, осигуряваща достъп до актуална ценова информация от търговските обекти в страната.

По-малко от три месеца преди въвеждането на еврото у нас за всеки от наблюдаваните 101 продукта от голямата потребителска кошница може да се проследят цените за всеки търговски обект. Извежда се информация за цена за деня и предходния ден, както и дали стоката е в промоция.

Редактор: Калина Петкова