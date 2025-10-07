Необходими са координираните усилия на всички институции, без изключение, на местна и национална власт, за да се справим с кризите, които "заливат" страната една след друга, каза вицепрезидентът Илияна Йотова.

По нейните думи сега не е време за политиканстване. Йотова допълни, че впоследствие ще се направят анализите и ще се изгради по-категорично мнение.

Илияна Йотова: Има кампания срещу президентската институция заради високия рейтинг на Радев

Вицепрезидентът присъства на церемонията по връчване на наградите "Кмет на годината 2025". "Ние от президентската институция винаги сме настоявали за по-голяма самостоятелност на общините, защото често сте с вързани ръце. Вие правите с малко много", каза тя в обръщение към местните управи.